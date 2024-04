Le Nayrac. Deux chorales réunies en l’église

Dimanche 14 avril, l’Ensemble Polyphonique d’Espalion et la Chorale du Vallon de Marcillac étaient réunis dans le chœur de l’église du Nayrac pour présenter un répertoire commun à ces deux groupes. Leur chef de chœur Bernard Delay présentait les morceaux interprétés : des chansons de Jean Ferrat, Michel Fugain, mais aussi des classiques de Mozart, Beethoven, Dvorak, un negro-spiritual, et quelques autres genres encore… Le public, peu nombreux certes, a apprécié cette prestation où les deux groupes ont fait preuve d’un grand talent. Une des responsables de la paroisse félicitait les chanteurs et souhaitait que cette opération puisse être renouvelée.