Le Nayrac. Les chasseurs des Liacouses dressent le bilan de la saison

La société de chasse des Liacouses compte 24 sociétaires. Au cours du repas sanglier à la broche au restaurant Anglade, les propriétaires signataires, chasseurs, conjoints et amis ont eu une pensée particulière pour leur ami Milou gros "le cuistot" qui les a quittés il y a peu de temps.

Le plan de chasse chevreuils et cervidés a été réalisé dans son intégralité.

Les sangliers très présents sur le territoire ont pu être chassés et ainsi éviter au maximum les dégâts dans les cultures. Cette année deux journées ont été organisées en invitant les archers de l’Aveyron. Quelques chevreuils ont été prélevés dont un par un archer. Les chasseresses du département sont venues découvrir le territoire et ont eu le plaisir d’inscrire quatre chevreuils et deux sangliers à leur tableau. Le tout dans un esprit de partage et de convivialité.

Les chasseurs sont au repos maintenant pour quelques mois et respectent la faune qui est en période de reproduction.