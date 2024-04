Le Nayrac. Découverte de Paris en chansons

Dimanche dernier, les chanteurs d’Espalion, accompagnés de leur talentueux pianiste, ont présenté leur nouveau spectacle "Un bougnat à Paris".

C’est l’histoire de Jeanot, jeune Aveyronnais s’exprimant en patois le plus souvent, qui monte à Paris pour travailler. Son ami qui devait l’attendre n’est pas au rendez-vous…

Il le retrouvera par la suite mais… commence pour lui la découverte de cette ville inconnue qui lui réserve bien des surprises et des rencontres avec des personnes qui lui présentent les lieux symboliques de Paris, les monuments, les quartiers… Le tout en chansons, bien connues des spectateurs venus nombreux et qui ont apprécié ce divertissement musical et théâtral teinté de touches d’humour.

