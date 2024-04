Le Nayrac. Soirée enchantée avec "A tous chœurs"

La chorale du Nayrac "A tous chœurs" a présenté son concert samedi 13 avril à l’Espace multiculturel. La première partie était consacrée à quelques solos de Bernard, Sophie, Gérard qui ont été très appréciés du public venu nombreux. La deuxième partie réunissait sur scène la trentaine de choristes pour un répertoire de chansons françaises de France Gall, Jean-Jacques Goldman, Michel Polnareff…et autres titres emblématiques et intemporels qui ont marqué l’histoire musicale de ces dernières années. Le tout, bien sûr, sous la houlette de Fred Bonnet, tour à tour présentateur, musicien, chanteur et qui dirige le groupe avec son humour et son talent.

Les spectateurs ont passé une bonne soirée où la joie, la bonne humeur, l’énergie positive des chanteurs ont marqué ce moment qui devrait en appeler d’autres avec un nouveau répertoire auquel travaille déjà Fred Bonnet et qui, à coup sûr, connaîtra le succès habituel d’un tel évènement.