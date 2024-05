Luc-la-Primaube. "Rock et danse" invite à partager des soirées pleines de bienfaits

L’association "Rock et danse" de Luc-la-Primaube propose régulièrement des soirées ouvertes à tous les amateurs de rock, salsa, bachata, cha-cha-cha, danses de salon… à la salle animation de Luc. Les objectifs de ces soirées étant de faire connaître à tous les participants tous les styles de rock mais aussi de découvrir d’autres danses. Elles permettent également de tisser une toile d’amis danseurs à travers ces soirées et auberges espagnoles. Ils furent nombreux, de tous âges, à retrouver le chemin des parquets samedi dernier lors de la dernière soirée mensuelle amicale qui a débuté un stage "initiation de bachata" proposée par le professeur Sylvie de Prades-d’Aubrac. Après la traditionnelle auberge espagnole, la soirée fut animée par Justin. Un, deux, trois, quatre ! C’est à pas comptés que les danseurs sont entrés dans le rythme. Après avoir appris les pas et la cadence, ils se sont élancés en couple sur la piste dans une ambiance détendue et bon enfant. Certains couples dansent avec une aisance et un plaisir non dissimulés. D’autres ont les pieds qui tricotent…

À noter sur vos agendas la venue de l’orchestre de rock Nashville 1950 lors de la dernière soirée de l’année pour l’association programmée, samedi 25 mai, à la salle d’animation de Luc. La soirée sera animée par Alain Marty durant les pauses de l’orchestre.