Sainte-Radegonde. L’association de danse "Noryeva Causs’country" a fêté ses 20 ans

Créé en 2004, Noryeva Causs’country, comme son nom l’indique, est une association qui permet aux amateurs de découvrir et d’exercer ensemble la danse country. Le club a choisi, samedi dernier, d’organiser une grande fête pour ses 20 ans.

Les conditions météo et une décision préfectorale prise le samedi matin ont hélas empêché la prestation de La Deryves.

L’après-midi a débuté par une balade à moto et présentation de voitures anciennes et s’est poursuivi avec un karaoké auquel de nombreux adeptes ont pu participer. Un repas, concocté par un traiteur, a régalé tous les participants.

La soirée, elle, a rassemblé de nombreux danseurs venant de différentes régions pour un grand gala de danses country rock.

Pour l’occasion des anciens du club sont revenus et ont pu se remémorer les pas de danse, grâce au super orchestre Sailor Step. Les trois présidents successifs de l’association : Loïc Gibon, Bernard Canitrot et Ricou Benoit ont été récompensés pour leur dévouement et leur implication dans ce club ainsi que des danseurs fidèles depuis 20 ans.

La musique country compte de nombreux amateurs en France et des festivals sont organisés. La convivialité est le point fort de Noryeva (déchiffrez : Aveyron à l’envers !). Pour rejoindre ce club contactez Ricou au 06 70 00 70 90.