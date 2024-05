Villefranche-de-Panat. Spectacle vivant et surprenant sur la scène de la salle du lac

Dans le cadre du festival Infox, le spectacle "Nous, on n’a rien vu venir" sera présenté à la salle du lac à Villefranche-de-Panat, mercredi 8 mai à 15 heures. Un fond vert, un téléviseur, deux interprètes circassiens pour une performance-spectacle familiale participative, un brin "folichonne", voire complètement déjantée, qui questionne notre rapport aux nouvelles technologies et au réel. Entrée gratuite, réservation recommandée. À l’issue du spectacle, un temps papotes et gourmandises sera proposé et dès 17 heures les comédiens animeront un atelier pour inviter les participants à jouer avec les images (inscription recommandée). Informations et réservations au 05 65 46 46 53.

Spectacle proposé en partenariat avec la médiathèque départementale dans le cadre du dispositif Arts vivants en bibliothèque.