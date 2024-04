Argences en Aubrac. Concert : une belle harmonie musicale

Samedi, l’orchestre départemental d’harmonie senior, dirigé par Mikaël Chamayou, a donné un concert à la salle des fêtes de Graissac.

Cet orchestre réunit des musiciens adultes de tout le département à l’initiative de la Fédération départementale des sociétés musicales de l’Aveyron.

À l’issue de deux week-ends de stage, leur programme musical a ainsi pu être présenté dans le Nord Aveyron après deux précédents concerts donnés à Decazeville et à Rignac.

Les élèves de CM de l’orchestre à l’école de Sainte-Geneviève-sur-Argence, dirigé par Robin Viès, professeur au CRDA, ont joué en ouverture du concert un des morceaux qu’ils ont travaillés cette année dans le cadre du projet de rencontre et d’échange avec l’orchestre à l’école de Mende prévu en mai, à la préfecture de la Lozère, et le 7 juin à Sainte-Geneviève-sur-Argence. L’OAE, qui existe depuis une douzaine d’années, est un projet mené à l’initiative de l’équipe enseignante grâce au soutien de la municipalité d’Argences-en-Aubrac et en partenariat avec le conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron. Le public a ensuite pu découvrir la qualité du programme musical proposé par l’ODHS.

La FDSMA a remercié le conseil départemental de l’Aveyron pour son soutien financier à la réalisation des stages musicaux. Des remerciements ont également été adressés à la municipalité d’Argences-en-Aubrac et à l’association des parents d’élèves de l’école de Sainte-Geneviève-sur-Argence, organisatrice de la soirée, pour leur accueil chaleureux et la préparation du copieux et délicieux repas apprécié par les musiciens ainsi qu’au CRDA partenaire de la soirée. La soirée s’est terminée par un moment de partage entre les jeunes musiciens de l’OAE et les musiciens plus expérimentés de l’ODHS. Tous réunis, ils ont joué ensemble deux morceaux du programme musical des enfants laissant apparaître le plaisir partagé qu’ils avaient à jouer ensemble.

Le public, venu nombreux assister à ce concert, a été enthousiasmé par la grande qualité de ce concert applaudissant longuement et chaleureusement tous les musiciens.