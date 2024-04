SERIE. Les Jeux olympiques et l’Aveyron : l'histoire de Paul Wormser, médaillé olympique aux JO de Berlin et exécuté lors du massacre de Sainte-Radegonde en 1944

L’Alsacien Paul Wormser fut fusillé le 17 août 1944 dans le village aveyronnais, alors qu’il avait été pris un mois auparavant pour un maquisard au moment où il soignait des blessés. Huit ans plus tôt, il obtenait avec l’équipe de France d’escrime la médaille de bronze lors de Jeux olympiques de Berlin déjà teintés par le nazisme. Un destin hors du commun.

Destinée tragique, incongruité historique. La petite histoire dans la grande. Et une mémoire, forcément, à perpétuer ; a fortiori à quelques semaines des Jeux de Paris qui se dérouleront quoi qu’il en soit dans un contexte géopolitique tendu.

1936. Attribués par le CIO cinq ans plus tôt à la République de Weimar, les Jeux olympiques se déroulent à Berlin. Entre-temps, avec l’arrivée au pouvoir outre Rhin du régime nazi en 1933, certaines nations demandent le boycott de cette célébration olympique ; alors qu’en 1916, déjà attribuées à la capitale allemande, les épreuves avaient été annulées en raison de la première guerre mondiale. Si la frontière entre la politique et le sport reste à travers le temps souvent poreuse lors des Jeux, ceux de 1936 demeurent dans les annales comme ceux de l’idéologie nazie, servant à la propagande et organisés dans une atmosphère de xénophobie et d’antisémitisme.

"Sa riposte manquait rarement son but"

Comme un pied de nez, parmi d’autres – très documentés – cet été-là, le natif de Colmar aux origines juives Paul Wormser décroche la médaille de bronze à l’épée, dans la compétition par équipes, avec ses compères de l’équipe de France, Bernard Schmetz, Georges Buchard, Henri Dulieux, Michel Pécheux ou encore Philippe Cattiau. Dans le N°82 de Patrimòni, le magazine des patrimoines de l’Aveyron, paru en 2019, on en sait plus sur l’épéiste né en 1905 en Alsace donc, via un témoignage de son beau-frère, Oscar Roth. "C’était un des meilleurs escrimeurs français. Sa vie, c’était l’escrime, jusqu’à ce qu’il soit mobilisé, apprend-on ainsi, avant d’en savoir plus encore. En 1942, il a même eu le culot de réussir à faire un tournoi d’escrime à Vichy, où il a gagné avec Monfils ; ils étaient champions de France. " Et de livrer même certains détails du profil de l’épéiste : "Gaucher, (il) avait un jeu tout personnel. De tempérament calme, il déroutait son adversaire par une fausse lenteur surprenante, et sa riposte manquait rarement son but. " Alors que le témoignage d’époque évoque des débuts en escrime en 1922, Wormser décroche un titre national cinq ans plus tard, enlevant la même année le tournoi international universitaire de Rome (en argent par équipes). Universitaire car le jeune Paul, depuis Strasbourg, se destine à une carrière de chirurgien-dentiste en plus de ses talents épée en main.

Il sera d’ailleurs chef du service de stomatologie de l’hôpital de Colmar jusqu’en 1939 et les bouleversements que l’on connaît. En effet, à cette date, à 34 ans, il est réserviste et mobilisé par l’armée française en tant que lieutenant au service de santé de la 7e région militaire, toujours selon les recherches effectuées par les auteurs de Patrimòni.

Fait prisonnier alors qu’il prodiguait des soins

C’est à ce moment-là aussi que son lien avec l’Aveyron apparaît. Sa famille au complet ayant échoué à Espalion en juin 1940 avec d’autres réfugiés. Démobilisé en 41 à Ax-les-Thermes, il officie en tant que dentiste, comme salarié non déclaré à cause des lois anti-juives de Vichy, dans diverses villes, en Haute-Savoie ou encore à Tulle. "L’ère des persécutions s’accélère, puis celle de la clandestinité, relate encore Patrimòni. Le travail caché de dentiste, devenant impossible à Tulle, Paul (Wormser) arrivait un soir avec 150 kg de bagages sur une remorque, ayant fait le trajet Montluçon-Lassouts à bicyclette pour rejoindre sa mère, Cécile Lévy, veuve Wormser, qui habite (alors) avec sa fille Berthe, son gendre Oscar Roth et leurs enfants à la ferme La Malaval […] Puis il s’installe au château de Neyrolles, dont la propriétaire Mme Talon hébergeait plusieurs réfugiés."

Au matin du 19 juillet 1944, sa vie va basculer. Non loin du château, au carrefour dit de la Quille, un accrochage entre des maquisards et des Allemands fait un mort – Jean Pélissier du maquis Jean-Pierre – et plusieurs blessés.

Les écrits sur cet épisode s’accordent ainsi : Wormser se porte volontaire pour prendre en charge les blessés, se rend sur place et est fait prisonnier, pris pour un résistant ou, à tout le moins, pour aide au maquis. Il est alors retenu à la caserne Burloup, à Rodez, où la colonne allemande se rendait depuis Mende ce jour-là. Un peu moins d’un mois plus tard Wormser comptera parmi les trente fusillés de Sainte-Radegonde. Un massacre, aussi funeste que documenté, perpétré par des Waffen SS en train de se retirer de la zone, la victoire finale des alliés sur le sol français étant proche.

Inhumé le 21août à Espalion, il fut transféré au cimetière israélite de Colmar près de deux ans plus tard. Fait chevalier de la Légion d’honneur et croix de guerre avec palme à titre posthume, son nom est inscrit sur le monument mémorial de Sainte-Radegonde. Pour se souvenir de la petite histoire dans la grande. De l’incongruité historique. D’une destinée tragique.