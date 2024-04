Jeux Olympiques de Paris 2024 : fonction publique, SNCF, RATP, pompiers… Ces métiers qui menacent de faire grève pendant l’événement

Plusieurs préavis de grève ont été déposés pendant la période des Jeux Olympiques de Paris 2024, voici les métiers qui pourraient être à l’arrêt lors de l’événement sportif de cet été.

Mardi 9 avril 2024, le Sénat a voté en faveur d’une limitation du droit de grève pendant les vacances scolaires et des événements dits "d’importance majeure", par exemple les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il n’est pas certain que cela freine plusieurs corps de métiers qui comptent se mobiliser cet été.

La CGT dans la fonction publique a déposé un préavis de grève qui s’étalerait du 15 avril au 15 septembre. La période des JO a été incluse intentionnellement. "S’agissant des Jeux Olympiques et Paralympiques, les personnels portent différentes exigences qu’il s’agisse de la mise en œuvre des politiques publiques, des besoins en effectifs et donc des recrutements pérennes, des compensations salariales au titre des contraintes professionnelles générées par les jeux, des mesures sociales, des politiques d’action sociale, des droits aux congés, au télétravail choisi, à la déconnexion", relève la CGT dans une lettre ouverte adressée à Stanislas Guerini, le ministre de la Fonction publique.

Les syndicats alertent également sur "l’urgence salariale", la revalorisation des pensions de retraite et les multiples difficultés liées à l’inflation.

De potentielles grèves dans les transports

La Fonction publique n’est pas le seul milieu à menacer de faire grève pendant les JO de Paris. La pression est mise du côté des transports, des grèves à la SNCF se succèdent depuis les vacances de février. Il n’est pas exclu que des mouvements de grève soient menés jusqu’aux JO.

Les intentions sont plus concrètes en région parisienne, où la CGT-RATP a déposé un préavis de grève de sept mois, incluant donc la période des Jeux Olympiques. Le syndicat exige de nouvelles négociations salariales en mettant l’accent sur une indexation de la valeur du point sur l’inflation et une réduction du temps de travail à 32 heures.

Le personnel hospitalier va lever le pied

Une "grève du zèle" pourrait être menée dans les hôpitaux, au moins en région parisienne où un afflux massif de touristes est attendu autour et pendant la période des Jeux Olympiques. En début d’année, le président de l’Association des médecins urgentistes de France, Patrick Pelloux, confiait à France Inter ne pas vouloir paralyser les JO, "mais on ne rendra pas nos plannings tant qu’on ne saura pas comment on sera rémunérés, et si cette rémunération est bien égalitaire pour toutes celles et ceux qui travaillent en ce moment".

Si des primes ont été promises, les modalités pour en bénéficier sont encore floues. D’autant qu’une mobilisation importante du personnel hospitalier pourrait être nécessaire, privant certains de vacances. Selon Patrick Pelloux, il a même été demandé à des soignants de travailler bénévolement sur des sites olympiques. "C’est la goutte d’eau. C’est une période où normalement les gens sont censés partir en vacances, pour essayer de récupérer un peu… Et là, on nous dit : stop, plus de vacances, et si en plus vous pouvez faire ça gratuitement, ce serait bien. On va épuiser les gens".

Préavis de grève chez les pompiers

Un préavis de grève a été donné par le syndicat Sud-Solidaires du 26 juillet au 11 août, ce qui correspond exactement à la durée des JO. Cela ne concerne ni les pompiers de Paris ni ceux de Marseille, qui sont des militaires, mais cela pourrait impacter le service dans le Nord, la Gironde ou la Loire-Atlantique où se dérouleront des épreuves.