Jeux Olympiques de Paris 2024 : Anne Hidalgo promet de se baigner dans la Seine avant les JO et convie Emmanuel Macron

La maire de Paris invite plusieurs personnes à venir se baigner dans la Seine, dont Emmanuel Macron, juste avant les Jeux Olympiques.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a confirmé mercredi 13 mars 2024 dans un entretien à Reuters son intention de se baigner dans la Seine d'ici les Jeux olympiques, un évènement aquatique auquel le président Emmanuel Macron est convié.

La date du 23 juin, Journée olympique, est envisagée pour ce premier bain dans le fleuve utilisé lors des JO de 1900, que les autorités actuelles s'emploient à assainir depuis des années. "Oui, j'ai prévu de me baigner dans la Seine, ça c'est clair !" a déclaré Anne Hidalgo dans son bureau de l'Hôtel de ville. "Je suis en train de préparer ce moment qui sera historique. Je ne serai pas toute seule."

Le chef de file des Jeux de 2024, Tony Estanguet, devrait être de la partie, tout comme les pompiers de Paris, des membres de l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle mais aussi "des Parisiennes, des Parisiens et des sportifs", a énuméré l'édile, qui se réjouit par avance de ce "grand plongeon collectif qui sera le signal que la Seine appartient à tous et toutes". Le président Emmanuel Macron est, lui aussi, convié à ce grand bain. "Si le président veut venir, il sera évidemment le bienvenu", a dit la maire socialiste de Paris, candidate à la dernière élection présidentielle face à l'actuel chef de l'Etat.

"On sera prêts"

Lors de l'inauguration du village olympique fin février, Emmanuel Macron s'est engagé à se baigner dans la Seine, "un fleuve qui aura changé de visage et d'usage pour le jour d'après". La Seine est désormais propice à la baignade deux jours sur trois en moyenne en été, un niveau de qualité de l'eau que les autorités espèrent encore améliorer d'ici les Jeux, programmés du 26 juillet au 11 août.

Anne Hidalgo s'est dite certaine que les épreuves en eau libre (le triathlon, notamment) pourront se dérouler dans le fleuve comme prévu, malgré des tests pas entièrement concluants effectués l'été dernier. "On a travaillé sérieusement. On est prêts, on sera prêts", a-t-elle assuré. "Nous avons fait tout le travail pour être prêts sur un plan A et pas sur un plan B. Je n'aime pas les plans B".

L'ancien maire de Paris, Jacques Chirac, avait promis en 1988 qu'il se baignerait dans la Seine "en présence de témoins". Une promesse que l'homme politique entré à l'Elysée en 1995 et décédé en 2019 n'a pas été en mesure de tenir.