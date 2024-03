Jeux Olympiques de Paris 2024 : bleu, blanc, rouge, découvrez les nouvelles tenues des athlètes français

Ce mercredi 13 mars, le Coq sportif, équipementier de Paris 2024, a dévoilé les nouvelles tenues des athlètes de l’Équipe de France olympique et paralympique.

Près de deux mois après la révélation, essentiellement, des tenues de représentation mais aussi d’entraînement et de sportwear de l’équipe de France olympique et paralympique, Le Coq sportif, l’équipementier des Tricolores, a levé le voile, ce mercredi 13 mars, sur les tenues officielles que porteront en compétition les athlètes français lors des Jeux de Paris 2024.

900 sportifs de 63 disciplines

Avec Le Coq Sportif, Stéphane Ashpool, le directeur artistique des tenues a dû respecter un cahier des charges pour habiller près de 600 sportifs olympiques, 300 sportifs paralympiques et les équipes de 30 fédérations. Soit au total, soixante-trois disciplines.

VTT

Kayak

Judo

Skate-board

"Unité et mixité

Paris 2024 se réjouit d'"une collection qui symbolise l'unité et la mixité, notamment par le mélange des matières et des couleurs, exprimé dans un dégradé novateur et dynamique".

A noter que les produits sous licence officielle seront disponibles dans les boutiques de Paris 2024 et du Coq Sportif.