JO 2024 : 200 marcheurs pour la Grande rando de Villefranche-de-Rouergue vers Paris

Le rendez-vous a rassemblé du monde, autour des deux ambassadeurs d’Occitanie.

Les randonneurs aveyronnais ont répondu à l’appel de la Grande randonnée de Paris. Ce vendredi, 200 marcheurs ont accompagné les deux ambassadeurs de ce dispositif national pour promotionner la pratique. Une étape entre Najac et Villefranche, sur chemin boueux, sans pour autant démotiver les troupes. Cette initiative vise à rassembler le plus grand nombre de marcheurs en France, à l’occasion des Jeux Olympiques. Au départ de 20 communes en France, sept itinéraires rejoignent Paris. Pendant plusieurs semaines, des ambassadeurs arpentent les sentiers GR de France.

Ce sont les Gersois Véronique et Vincent Bourel qui représentent l’Occitanie. Ils sont partis de Cerbères, dans les Pyrénées-Orientales, le 13 janvier dernier. Puis ils sont passés par Carcarsonne et Castelnaudary, avant d’atteindre Toulouse. Ils ont ensuite remonté dans le Tarn jusqu’à Cordes-sur-Ciel, pour arriver à Vilefranche ce vendredi. "C’est un tourbillon d’étapes, mais quand on aime on ne compte plus", s’amuse Véronique Bourel, qui a déjà parcouru plus de 600 km, depuis le début de cette aventure.

"Une belle découverte"

"On est porté par tous ces clubs qui nous suivent, et on fait de très belles rencontres. On a vu de très beaux paysages et des patrimoines singuliers. Ça nous fait plaisir de voir autant de monde à chaque étape, cela nous motive dans notre périple. C’est impressionnant et on ne s’attendait pas à être autant suivie". "On aime marcher et être dehors. Il y a une belle communion avec les autres randonneurs", commente en chœur Béatrice et Élisabteh. À côté d’elles, une dizaine de marcheurs sont venus de Cahors pour grossir les rangs. "C’est un secteur qu’on ne connaissait pas et c’est une belle découverte", lâche Francis entre deux foulées.

"C’est un rendez-vous important pour fédérer les randonneurs de l’Aveyron et même d’ailleurs", se réjouit Geveviève Fuertes, présidente de la fédération départementale, qui compte 3 360 adhérents. "Cela fait plaisir d’avoir autant de monde aujourd’hui. La randonnée c’est important pour conserver sa santé physique et mentale".

Le périple se poursuivra ensuite jusqu’à Périgeux, ensuite à Poitiers, avant de rejoindre Paris en passant par Angers.