JO 2024 : "Premier arrivé, premier servi", ce qu'il faut savoir sur la vente de billets organisée ce lundi

Alors que le coup d'envoi des Olympiades parisiennes continue d'approcher, une nouvelle vente de billets va avoir lieu dès ce lundi 4 mars 2024. Tout ce qu'il faut savoir.

100% athlétisme !

"Les rendez-vous surprises sont de retour avec des nouveaux billets pour l'athlétisme !", tease Paris 2024 sur son site internet. Avec une date et une heure : "rendez-vous le 4 mars à partir de 10 h". Ce n'est pas la première fois que ces ventes dites "surprises" sont effectuées : il y en avait déjà eu une le 8 février. Plusieurs catégories de billets seront en vente. Les voici :

dès 24 euros pour les sessions du matin

pour les sessions du matin dès 85 euros pour les sessions du soir, dont les finales

pour les sessions du soir, dont les finales dès 125 euros pour la finale du 100m masculin

Premier arrivé, premier servi

Paramètre à prendre ne compte : il n'y aura pas de système de tirage au sort pour cette phase de vente. Le principe sera celui du "premier arrivé, premier servi". Il ne faudra donc pas tarder si vous souhaitez prendre des places !

Le Comité d'organisation (Cojop) annonce que ce ne sont pas moins de plusieurs dizaines de milliers de billets qui seront en vente à l'occasion de cette session spéciale athlétisme. La limite sera de 30 billets par compte de billetterie, et ce en prenant compte des commandes déjà passées.

Pour pouvoir participer à cette session de vente et espérer obtenir des précieux sésames, rendez-vous sur le site officiel des JO 2024, en cliquant sur ce lien.

Rendez-vous dès le 26 juillet

Les Jeux olympiques de Paris démarreront dès le vendredi 26 juillet 2024. Évoquée un peu plus tôt, la finale du 100m est l'un des temps forts les plus attendus au rayon athlétisme, et même de la scène olympique en général. Chez les femmes, ce sera dans la soirée du samedi 3 août. Du côté masculin, rendez-vous dans les dernières heures du dimanche 4 août. À chaque fois, au Stade de France !