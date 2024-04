Vacances scolaires : rentrée imminente pour certains, repos pour d’autres, trafic routier… le point ce dimanche

Ce dimanche 28 avril 2024 marque le dernier jour de vacances pour plusieurs académies de France. Qui est concerné ? Quelles seront les prévisions sur les routes ? On fait le point.

Comme c’était le cas le dimanche 21 avril avec la zone C, ce dimanche 28 est le dernier jour de vacances de printemps pour la zone A ! Qui est concerné ? Quel est le point trafic ?

Trois régions

En repos printanier depuis le vendredi 12 avril 2024, la zone A s’apprête à retrouver le chemin des sonneries. Trois régions sont concernées : il s’agit de la Nouvelle-Aquitaine, de la Bourgogne Franche-Comté et de l’Auvergne-Rhône-Alpes. Voici les académies en question :

Besançon

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Dijon

Grenoble

Limoges

Lyon

Poitiers

Et pour le trafic ?

Au rayon circulation, Bison Futé ne prévoit pas de difficulté particulière durant ce dernier dimanche du mois d’avril. Que ce soit dans le sens des départs ou des retours, la journée vire au vert, et ce sur l’ensemble du pays.

Qui va rester encore en repos ?

La zone C est déjà repartie pour un tour depuis une semaine, la A s’apprête à l’imiter… il n’y a plus que la zone B qui est en vacances ! Elle l’est depuis le vendredi 19 avril, et quittera ce repos le lundi 6 mai au matin. Et cela concernera de nombreuses régions : PACA, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Normandie, Hauts-de-France et Grand-Est.

Pour la Corse… ça débute !

À noter que la Corse, qui avait démarré ses congés en même temps que la zone B cet hiver (24 février – 11 mars), fait, cette fois-ci, cavalier seul. Elle vient tout juste de lancer les siens pour le printemps. Une période qui va aussi durer deux semaines, les cours reprenant le lundi 13 mai 2024 sur l’île de Beauté.