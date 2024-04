Handball : "Tout était réuni pour passer une super soirée", regrette le capitaine du Roc Robin Besset après la déconvenue face à Limoges

Défait par Limoges samedi 27 avril au soir devant un Amphithéâtre archi plein (28-29), le Roc n’a pas pu valider sa montée en N1… Il lui reste toutefois deux cartouches. Entretien avec son capitaine, Robin Besset.

À froid, on suppose qu’il y a encore beaucoup de frustration après ce revers…

Beaucoup de déception, parce que tout était réuni pour passer une super soirée. Je pense qu’on n’a pas réussi à faire ce qu’il fallait, on a un peu déjoué. On gâche une cartouche, il en reste deux. C’est juste un peu dommage de ne pas avoir pu savourer la victoire (samedi) soir, mais j’espère que ce n’est que partie remise.

Comment expliquez-vous cette contre-performance ?

Je ne sais pas. Samedi, à chaud, j’aurais dit qu’on était tombé sur une belle équipe de Limoges, qui a fait un très bon match. Nous, on n’a pas réussi à jouer notre jeu. Surtout en deuxième mi-temps où notre jeu d’attaque a été assez pauvre. On a fait trop d’erreurs individuelles. On a peut-être été un peu pris par l’enjeu.

Vous estimez donc avoir été paralysé par cette montée qui vous tendait les bras ?

Je n’ai pas senti trop de pression chez les gars, mais ce qui est sûr, c’est qu’on n’a pas réussi à jouer notre jeu. Pourquoi ? Est-ce que c’est parce qu’on a été paralysés par l’enjeu ? Parce qu’ils nous ont fait déjouer comme il faut ? Je ne sais pas.

Samedi, vous avez commis énormément de fautes. Après coup, votre coach Yohann Ploquin ciblait notamment ses "anciens" qui ont perdu "leurs nerfs". Êtes-vous d’accord avec ce constat ?

Je pense que le contexte a provoqué un excès d’engagement par moments et un petit manque de lucidité. En deuxième mi-temps, on se fait énormément sanctionner. À ce niveau-là, c’est beaucoup trop.

À la 57e minute, vous avez écopé d’un carton rouge, comme un joueur de Limoges, pour un début de bagarre, tandis que vous meniez d’un but à ce moment-là. Vous en voulez-vous à titre personnel ?

Je m’en veux parce que ça crée un déséquilibre sur la fin. Après, je ne fais pas grand-chose non plus. Le joueur avec qui je m’empoigne me met une claque et je ne réagis pas. Mais l’arbitre, pour calmer le jeu, met un rouge à tous les deux. Je n’ai pas l’impression de perdre mes nerfs, mais je le bouscule un peu fort. Sur le coup, j’ai trouvé ça un peu sévère. Mais c’est vrai qu’on mène à ce moment-là et après ça, ça bascule de leur côté. Donc au final, c’est moi qui aie perdu le jeu.

Après, je suis content d’avoir gardé mes nerfs, parce que si je répondais, je pense que je signais ma fin de saison. Là, il n’y a pas de suspension, donc je pourrai jouer au prochain match.

En parlant de la suite, vous avez une nouvelle occasion de monter en N1, samedi à Libourne, votre poursuivant, en obtenant le nul ou la victoire. Comment faire pour ne pas laisser le doute s’installer après cette déconvenue ?

Il faut qu’on digère la déception, mais tout le monde va revenir lundi (à l’entraînement) avec les dents qui rayent le parquet en se disant : "Bon, on a fauté, mais il faut se remettre au boulot." À mon avis, ça va être une grosse, grosse semaine de travail pour aller jouer Libourne. Je pense que le groupe va bien réagir pour essayer d’aller décrocher cette montée là-bas.

Si tout le monde voulait forcément terminer en beauté à la maison, il n’est donc pas question de laisser passer cette nouvelle opportunité, avant l’ultime match de la saison à l’Amphi, le 25 mai ?

Exactement. L’objectif est clair et net, il faut gagner ou faire match nul à Libourne pour plier le championnat comme ça. Après, on aurait trois semaines tranquilles pour faire la fête à la maison au dernier match.