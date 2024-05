Rodez : avec le succès du film d'Artus "Un p'tit truc en plus", ça fait "un gros truc en plus" pour le cinéma CGR !

Le film d’Artus, "Un petit truc en plus" a largement dépassé la barre des 3000 spectateurs en une semaine à peine.

"C’est un phénomène comme l’on en voit parfois, mais que l’on n’avait pas vu venir" sourit le directeur du CGR de Rodez, Yann Marie. Et il a de quoi avoir le sourire. En une semaine à peine, "Un petit truc en plus" a attiré plus de 3000 spectateurs. La vague déclenchée par le film d’Artus touche toute la France et Rodez n’y échappe pas.

Dans la lignée des "Chti’s" ou de "Intouchable", qui avaient fait rire une grande partie de la France, "Un petit truc en plus" semble partie pour durer. "Dès l’avant-première, qui avait déjà affiché complet, on a senti qu’il allait se passer quelque chose", confie le responsable du CGR. "Et l’on constate que ce film attire toutes les catégories de population et toute la famille", relève Franck Basset, adjoint à la direction.

1 200 entrées en une journée !

Le premier mai, jour de sortie du film, la salle de 400 places a affiché à complet à chacune des séances. Résultat, 1 200 entrées dès le premier soir ! "C’est un film, un peu comme cela avait été le cas pour Intouchable, à même de changer le regard sur les personnes handicapées. Voire de susciter des vocations" avance Franck Basset. "C’est un film populaire au sens large et noble du terme", complète Yann Marie.

En attendant "Mufasa : le roi lion"

L’arrivée de ce film offre une grosse respiration au CGR qui, comme le contexte national le démontre, a vécu un début d’année en deçà de la fréquentation de l’année dernière. "C’est une belle relance et cela nous rend optimiste pour la suite de l’année" confie Yann Marie, qui voit arriver dans un premier temps Vice-Versa 2 et la suite de "Moi, moche et méchant", mais surtout cet hiver, Furiosa, Joker et le très attendu "Mufasa, le roi lion".

En tout cas, "Un petit truc en plus" rappelle que l’on peut passer un bon moment en programmant une sortie au cinéma. À condition, en tout cas pour ce film d’Artus qui a signé le 2e meilleur démarrage de l’année dernière Dune 2, de… Réserver sa place !