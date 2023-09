Disparition de Lina : le témoignage troublant d'une adolescente qui a été suivie par une voiture grise, quelques jours avant les faits

Quelques jours avant la disparition de Lina, une adolescente du même âge et dans la même commune raconte être partie en courant lorsqu'une voiture grise s'est arrêtée près d'elle.

Cela fait maintenant une semaine que l'adolescente de 15 ans a disparu sans laisser de trace. Mais un témoignage troublant pourrait mettre les enquêteurs sur une nouvelle piste : celui d'une autre adolescente du même âge qui s'est sentie épiée par une voiture à deux reprises quelques jours avant la disparition de Lina.

La jeune fille habite Plaine (Bas-Rhin), comme Lina. Selon ses dires à nos confrères du Parisien, l'adolescente rentrait chez elle quand elle a été klaxonnée par le conducteur d'une voiture. Elle avait appelé son père, en panique, après cet incident inhabituel. Ces événements se seraient déroulés lundi 18 septembre au soir.

Trois jours plus tard, jeudi matin vers 6 heures, la même voiture se serait arrêtée à hauteur de la jeune fille alors qu'elle marchait seule. Le conducteur, un homme, aurait même commencé à sortir du véhicule mais l'adolescente a commencé à courir immédiatement. "Je suis arrivée à l'arrêt de bus, il me regardait depuis sa voiture, et il est parti en même temps qu'arrivait le car de ramassage scolaire", a témoigné l'adolescente.

Son témoignage a déjà été recueilli par les forces de l'ordre. La voiture serait de couleur grise. "Avec ce qui est arrivé à Lina, qu'elle connaissait, elle n'est pas bien. Elle se dit qu'elle a peut-être échappé au pire", ont confié les parents de l'adolescente au Parisien.

Une semaine de recherches, toujours aucune trace

Lina s'est volatilisée sans laisser de trace jusqu'à présent. Après d'importants moyens déployés dès le jour de sa disparition, samedi 23 septembre, puis plusieurs battues et ratissages, les plans d'eau ont été fouillés et des prélèvements ont été effectués dans des maisons et des voitures suspectes. Vendredi, une fausse piste a mené les enquêteurs à fouiller les bennes d'une déchèterie pour y retrouver des ossements... de nature animale.

Samedi, Lina est partie de son domicile à Plaine et devait parcourir 3 kilomètres à pied jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle avait prévu de prendre le train vers Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Ce dernier, s'inquiétant de ne pas voir arriver Lina, avait alerté sa famille.

Après une rapide vérification des forces de l'ordre, il a été établi que Lina n'était jamais montée dans le train. Aucune piste n'est exclue pour expliquer sa disparition, les recherches se poursuivent.