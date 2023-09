Disparition de Lina, 15 ans : l'adolescente toujours introuvable, les gendarmes restent mobilisés ce samedi sur le terrain

Un périmètre de sécurité a été installé dans la matinée de ce samedi 30 septembre sur la RD350, la route sur laquelle a disparu Lina il y a une semaine. Des gendarmes de la cellule d'identification criminelle sont actuellement sur place.



Toutes les hypothèses restent ouvertes

Toutes les hypothèses restent ouvertes pour expliquer la disparition de l'adolescente.

Lina n'a plus donné signe de vie depuis samedi 23 septembre, alors qu'elle partait prendre le train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Cela fait une semaine qu'elle a disparu. Toutes les hypothèses restent ouvertes pour expliquer sa disparition.

Une "opération d'envergure" a été menée ce vendredi 29 septembre. Les gendarmes ont ciblé une demi-douzaine de véhicules du même modèle lors de leurs recherches, des Renault Clio de couleur sombre, bleue ou grise.

Toujours vendredi, des maisons et une déchetterie ont été fouillés dans les communes de Wildersbach et Rothau. On ignore si des éléments ont pu être trouvés par les enquêteurs.

Le petit ami visé sur les réseaux sociaux

Plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux visent notamment Tao le petit ami de Lina. Le jeune homme de 19 ans a pris la parole et nié être à l'origine de sa disparition.