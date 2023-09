Disparition de Lina, 15 ans : voitures analysées, déchèterie fouillée... Les pistes de "l'opération d'envergure" menée vendredi

Les recherches continuent, six jours après la disparition de l'adolescente de 15 ans dans le Bas-Rhin.

Six jours après la disparition inquiétante de Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin, une "opération d'envergure" est menée ce vendredi 29 septembre 2023, annonce la procureur de la République de Saverne, Aline Clerot. "Plusieurs points de la zone potentielle de disparition" sont concernés.

Les enquêteurs s'intéressent à plusieurs véhicules qui auraient pu se trouver sur les lieux lorsque Lina a disparu. Six ont fait l'objet de vérifications en la présence de la police technique et scientifique pour relever des empreintes et des traces ADN, rapporte le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

L'enquête se poursuit également avec les analyses de la vidéosurveillance, de la téléphonie et des témoignages.

Une déchèterie et des maisons fouillées

Après deux opérations de ratissage menées jeudi, la jeune fille est toujours introuvable. Aucune battue n'est organisée ce vendredi. Dans le cadre de l'opération d'envergure, les gendarmes sont à la recherche d'indices dans les bennes de la déchèterie de Saint-Blaise-la-Roche.

Les enquêteurs sont aussi déployés dans les communes de Wildersbach, où une maison en travaux a été fouillée, et de Rothau, où une équipe cynophile et des gendarmes ont fouillé une maison pendant au moins deux heures. Aucun élément n'a été communiqué quant à la présence d'indice sur Lina.

Mercredi, plusieurs plans d'eau de Plaine et de Saint-Blaise-la-Roche ont été passés au crible.

Elle disparaît sur le chemin vers la gare

Lina a disparu samedi 23 septembre 2023. Elle est partie de chez elle à pied et devait parcourir trois kilomètres jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, avant de prendre le train pour retrouver son petit ami à Strasbourg. Mais la jeune fille ne serait jamais montée dans le train, d'après les rapides vérifications des enquêteurs.

Son petit ami, ne voyant pas Lina arriver, a prévenu sa famille. D'importants moyens ont été déployés pour retrouver Lina dès samedi après-midi, sans succès jusqu'à présent.

Toute personne susceptible d'avoir des informations sur Lina est invitée à contacter la gendarmerie au 03 88 97 04 71 ou bien à composer le 17.