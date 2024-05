Sommet franco-chinois : Xi Jinping va "faire la publicité" du jambon du porc noir de Bigorre

Emmanuel Macron a accueilli ce mardi 7 mai 2024 Xi Jinping dans les Hautes-Pyrénées, au deuxième jour de sa visite.

Deux géants au sommet du Tourmalet. C’était sans doute l’image rêvée par le président français Emmanuel Macron qui avait convié, ce mardi 7 mai 2024, dans les Hautes-Pyrénées, son homologue Xi Jinping, au deuxième jour de sa visite dans l’Hexagone. Fantasmé, le cliché restera chimère. La faute à la météo, qui a déjoué à plusieurs reprises les plans de l’Élysée. Un temps à ne pas mettre un président dehors, à 2 115 m d’altitude. Les flocons se sont même intensifiés à l’arrivée du chef de l’État chinois, que guettait le couple présidentiel français, à l’abri à l’Étape du berger.

Autos blindées à la peine

La chaleur, il fallait donc la chercher dans la nature de cette journée, où Emmanuel Macron a tenu à mettre en avant ses racines (manière de rendre la pareille après sa visite en Chine). Après un accueil à l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec tapis rouge, l’impressionnant convoi de plus de 80 véhicules (dont certains, chinois, blindés, ont peiné sur les pentes du col) a pris la direction du Tourmalet, le tout sur des routes fermées et sous très haute surveillance, avec pas moins d’un millier de forces de l’ordre mobilisées, sans compter les groupes de sécurité des deux Présidents.

De quoi dissuader les éventuels contestataires du régime chinois. À Sainte-Marie-de-Campan, au pied du col, s’étaient massés, au contraire, des dizaines d’étudiants chinois, sourire de façade et casquette à l’effigie de la coopération sino-française sur le crâne, chapeautés, par des officiels chinois.

1 h 30 de retard sur le programme initial

C’est avec près d’1 h 30 de retard sur le programme initial, et après avoir fait un détour par La Maison de la nuit, au sommet du Tourmalet, que Xi Jinping et son épouse ont été accueillis par les époux Macron et les Pastourelles de Campan, dont le spectacle folklorique n’aura pas suscité d’émotion particulière sur le visage placide du dirigeant chinois, sous la neige.

Garbure, agneau, haricots tarbais…

Une fois à l’intérieur, le jambon de porc noir de Bigorre nourrira la convivialité retrouvée entre les chefs d’État. "Je vais faire la publicité de votre jambon", lâchera dans un éclat de rire enfin spontané Xi Jinping, après que les chefs d’État ont abandonné leur cravate. Armagnac château Montus, couverture en laine des Pyrénées ou encore maillot jaune dédicacé par le dernier vainqueur du Tour, Jonas Vingegard, Emmanuel Macron aura couvert de cadeaux son invité. Il lui a ensuite présenté le maître des lieux, Éric Abadie, restaurateur, ami d’enfance du Président, qui a mis au menu de ce sommet les incontournables de la gastronomie pyrénéenne (garbure, agneau, porc noir, haricots tarbais, fromage et tarte aux myrtilles).

"Un dialogue franc et amical"

"M. le Président, vous êtes la première personnalité étrangère qu’Emmanuel accueille ici", confiera Brigitte Macron. "C’est dire s’il vous apprécie", renchérira Éric Abadie. Un déjeuner au cours duquel les chefs de l’État ont, dans un environnement plus détendu, abordé les sujets internationaux du moment, dont la guerre en Ukraine. Une intimité "plutôt rare", selon l’Élysée, qui a permis "de tenir un dialogue amical et franc".

Après un café au son des voix polyphoniques du groupe Canta se gausas, le convoi a rallié l’aéroport, avant que le président chinois ne poursuive son périple européen en Hongrie, puis en Serbie.