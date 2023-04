Disparition d'Audrey Baltrons : un nouvel appel à témoins diffusé pour tenter de retrouver la maman de deux enfants, l'inquiétude demeure

La Decazevilloise de 40 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 10 février 2023. Un nouvel appel à témoins a été lancé par la police nationale à la suite de cette disparition jugée inquiétante.

Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'Audrey Baltrons, Decazevilloise et mère de deux enfants de 11 et 12 ans, disparue depuis le 10 février 2023.

"Ils sont très tristes"

Ce mercredi 26 avril, ils ont lancé un nouvel appel à témoins, rappelant sa description : Audrey Baltrons mesure 1,65 m. Elle a les yeux bleus et a les cheveux courts. Le côté droit de sa poitrine est tatoué. Elle se déplacerait à bord d'une Dacia Logan de couleur Blanche, immatriculée DL-558-NT, véhicule à bord duquel elle a quitté la commune d'Auzits vers 14 heures le 13 février.

Toute personne ayant vu la jeune femme "ou susceptible de fournir tout élément utile aux investigations est priée de contacter la Direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier au 04 67 99 35 97 ou le commissariat de police de Decazeville au 05 81 37 22 40", demandent les forces de l'ordre dans leur nouvel appel à témoins.

Le 23 février dernier, l'une de ses amies confiait à Centre Presse Aveyron que ses enfants étaient "très inquiets de ne plus avoir de ses nouvelles... Ils sont très tristes, se questionnent beaucoup et essayent de la contacter par les réseaux ou par téléphone, mais rien...", expliquait-elle à l'époque.

Son téléphone avait borné en plusieurs endroits

Les premières investigations avaient permis aux enquêteurs de géolocaliser le téléphone portable de la jeune femme dans plusieurs endroits du département, notamment à Auzits, du côté des Monts d'Aubrac, Salles-la-Source, Sébazac et Bozouls avant de redescendre sur le Vallon. Ensuite, plus rien.

Elle avait déposé ses enfants à l'école

C'est vendredi 10 février que la trentenaire a été vue pour la dernière fois par ses proches. Après avoir déposé ses deux enfants devant leurs établissements respectifs, à Firmi et Cransac, elle est passée voir sa mère pour boire un café.

Un dernier appel à sa maman

La maman n'est ensuite jamais retournée chercher ses deux enfants. Le dernier contact d'Audrey avec sa mère a eu lieu par téléphone : "Peux-tu aller les chercher à l'école s'il te plaît ?", a-t-elle demandé à sa mère. Sa maman déclarera l'avoir sentie "un peu perturbée, je lui ai demandé si elle avait des soucis, si elle avait besoin d'aide, mais je n'ai pas réussi à la faire parler..."

Trois SMS au contenu inquiétant

Les derniers messages émanant du téléphone portable d'Audrey remontent au lundi 13 février dans la soirée. Ce jour-là, sa famille reçoit trois SMS très rapprochés, entre 18 h 14 et 18 h 15, dont le contenu est plutôt inquiétant. Elle aurait demandé notamment que sa famille s'occupe de ses enfants. Pour Benjamin, le frère d'Audrey de trois ans son cadet, "les messages étaient angoissants. Mais en lisant encore et encore les messages, ça faisait plus fuite en avant...".

Enlèvement, suicide, accident, disparition volontaire, rien n'est écarté

La jeune femme et son téléphone demeurent introuvables, au même titre que sa voiture. Enlèvement, suicide, accident, disparition volontaire, pour l'heure aucune piste n'est ni écartée par les enquêteurs, ni privilégiée. "Nous menons toutes les investigations nécessaires", confiait début mars Nicolas Rigot-Muller, le procureur de la République de l’Aveyron.