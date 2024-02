Disparition d'Audrey Baltrons depuis un an : "Jamais, elle n'aurait laissé ses deux enfants", le cri de détresse de Brigitte, sa maman, qui clame la vérité

Le 10 février 2023, Audrey Baltrons, une Aveyronnaise âgée de 40 ans vivant à Aubin, disparaissait au volant de sa voiture sans laisser de trace. L'instruction, toujours en cours, n'a rien donné. Pour ses deux enfants, sa mère et tous ses proches, c'est le désarroi.

Pour la famille d’Audrey Baltrons, installée dans le bassin decazevillois, l’épreuve est plus que difficile. Voilà un an qu’elle est sans réponse et qu’elle doit faire face aux questions persistantes des deux adolescents de la mère de famille qui a disparu soudainement le 10 février 2023.

A lire aussi : Audrey Baltrons reste introuvable : messages, bornage téléphonique, voiture recherchée... Le point 15 jours après sa disparition

Ils demandent tous les jours pourquoi ils n'ont pas de nouvelles de leur maman"

Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte mais depuis un an, aucune trace de la jeune maman. Ni de sa voiture, une Logan Dacia qui n'a jamais été retrouvée. "Ils demandent tous les jours pourquoi ils n’ont pas de nouvelles de leur maman… C’est très dur", confie leur avocat Me François-Xavier Berger qui représente la famille dans l'instruction de cette affaire de disparition inquiétante.

"Il y a plein de choses étranges"

Cette semaine, la mère d’Audrey, Brigitte, a accepté à nouveau de témoigner pour la première depuis un an. Une nouvelle fois pour livrer sa frustration. "On ne sait toujours pas ce qu’il s’est passé. Cela fait un an que nous sommes dans le flou, on n’a pas de réponses à nos questions. Où est passée la voiture ? Il y a plein de choses étranges. Déjà que la disparition est dure à vivre, ne pas connaître la vérité l’est encore plus pour faire notre deuil… si Audrey est décédée", confie-t-elle avec pudeur.

"On n'a pas de réponses à nos questions"

Ces derniers mois, aux côtés de plusieurs proches, elle a tenté de son côté aussi de mener les recherches. Des centres équestres, des ranchs ont été sollicités, Audrey étant une passionnée de chevaux… Sans réussite. On les mène aussi sur la piste de carrières de la région. Là aussi, en vain.

Ces pistes qui n'ont pas abouti

Aujourd’hui, le mystère persiste. Et, comme avait témoigné le frère d’Audrey quelques jours après la disparition, "personne ne comprend une disparition si soudaine, tant elle était attachée aux enfants…" Ces derniers mois, d’autres proches s’interrogeaient aussi sur les derniers SMS envoyés. "Jamais elle n'aurait laissé ses enfants comme cela", clame sa maman.

Disparition volontaire, accident, mauvaise rencontre, deux questions demeurent toujours aussi : Audrey Baltrons était-elle seule à l’heure d'envoyer les derniers textos reçus trois jours après sa disparition ? Et, est-ce la jeune femme qui a envoyé ces messages ?