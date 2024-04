Usine de traitement de déchets de Solena : les opposants se font entendre

En marge de la visite par le Sydom Aveyron des travaux de l’usine de traitement de déchets Solena, qui doit entrer en service en 2026 à Viviez, les opposants au projet ont de nouveau déployé les banderoles.

Sydom démission !" Alors que le syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron (Sydom) était en visite sur le site de construction de l’usine de traitement de déchets Solena, dont elle est à l’initiative dans le cadre d’une délégation de service public, une quarantaine d’opposants au projet étaient réunis ce mercredi pour faire entendre leur voix.

"L’occasion était belle de manifester. Les recours ne sont pas encore terminés. On attend toujours quelques jugements en espérant qu’ils nous soient favorables. En attendant, nous sommes mobilisés pour protester contre cette installation", explique Michel Delbosc, coprésident de l’association Adeba, qui a engagé des poursuites judiciaires auprès du tribunal administratif de Toulouse pour tenter de mettre fin au projet.

Après un rassemblement sur le rond-point de Laubarède, le cortège s’est dirigé vers les locaux de l’entreprise Séché, dont Solena est une filiale commune avec l’entreprise aveyronnaise Sévigné, dans la zone artisanale du Bourg de Viviez.

"C’est l’endroit le plus pollué de l’Aveyron"

Bloquée derrière la manifestation, la voiture des représentants a même dû faire demi-tour. "Notre action visait a rappelé au Sydom qu’il restait beaucoup de personnes qui sont défavorables au projet Solena. […] L’incendie récent du lieu de stockage de la Snam est un témoin des craintes que nous pouvions avoir jusque-là", a développé le membre de l’association. "Je suis à deux ans de la retraite. Après, j’achèterai un bien dans l’Aubrac pour me mettre à l’abri", a témoigné Amélia Ayora, membre de l’association et agricultrice à la tête d’un élevage de 38 bovins à Aubin. "Le Bassin va devenir le tiers-monde de l’Occitanie. C’est l’endroit le plus laid et pollué de l’Aveyron."

Une banderole sur le fronton de la salle municipale d’Aubin

Un peu plutôt dans la journée, la mairie d’Aubin a affiché elle aussi son opposition au projet en accrochant sur le fronton de la salle d’accueil Pierre-Beffre une banderole "Non à Solena". "Le Sydom invite aujourd’hui les représentants élus des Communautés de communes qui y siègent, à découvrir le projet Solena-Kéréa, auquel nous sommes opposés depuis le début, comme la population aubinoise dans sa majorité qui a exprimé son aversion lors de la consultation municipale de 2020", a justifié la maire Christine Teulier, représentée dans le cortège par ses adjoints. "Cette banderole restera donc en place le temps qu’il faudra."

Une lutte en ordre dispersé, l’association Adeba étant sortie affaiblie par quelques divisions des élections municipales anticipées d’Aubin en février dernier. Des membres s’y étaient affrontés par listes interposées. Certains élus de la majorité aubinoise seraient depuis "ostracisés". "Tant qu’Adeba ne retrouvera pas une position neutre, nous resterons en retrait", explique un membre de la nouvelle équipe en place, qui s’est longtemps questionnée sur sa présence officielle l’après-midi, "ne [voulant] pas être à la remorque" de l’association.