Aveyron : le compromis de vente pour le rachat de l'usine Sam à Viviez signé par la Région Occitanie

Promis à de nombreuses reprises par la présidente de Région Carole Delga, le rachat du site de l’ex-usine SAM de Viviez devrait être acté dans les prochaines semaines.

Est-ce la garantie d’un rebond industriel dans le Bassin ? Peut-être pas encore. Toutefois, la Région Occitanie vient de franchir un pas important dans le rachat de l’ex-usine SAM de Viviez, promis à maintes reprises par Carole Delga, présidente de Région. Par voie de communiqué ce mercredi 17 avril, la collectivité a annoncé avoir signé le compromis de vente de l’achat de ce site industriel une semaine auparavant, le 10 avril (sans pour autant dévoiler la somme de l’investissement consenti, NDLR). Ce, après avoir au préalable acheté certains outils de production, tel qu’un four à fusion en 2023.

"Mon engagement pour l’avenir du bassin de Decazeville reste intact. Je suis convaincue qu’un avenir industriel est possible. C’est pourquoi nous n’avons jamais arrêté de nous battre et poursuivons les investissements pour ce territoire", déclare notamment Carole Delga. Cette signature, actée par l’Agence régionale aménagement construction (Arac) devrait aboutir "dans le courant du mois de mai", à l’achat des lieux. Une nouvelle qui réjouit au plus haut point Pascal Mazet, conseiller régional du groupe communiste, et élu local dans le Bassin. "Notre engagement est tenu, c’est un moment que j’attendais depuis longtemps ! Avec ce site, les opportunités sont très grandes."

L’État également de la partie

Désormais, le défi majeur pour Viviez est de trouver une entreprise voire même plusieurs pour investir les lieux. Car jusque-là, le projet est allé de déceptions en déceptions, notamment marqué par le retrait de l’entreprise lotoise MH industries, un temps pressentie pour investir l’Ouest-Aveyron.

Mais un atout supplémentaire figure désormais dans la main de la Région, celui d’un engagement de la part de l’Etat. Le dossier a été retenu dans le cadre de l’appel à projets "Sites France 2030". L’usine sera un site dit "clé en main", avec un but affiché, réindustrialiser la France. "J’y crois vraiment. La souveraineté industrielle peut passer par le Bassin", assure Pascal Mazet. Concrètement, l’État s’engage pour une réhabilitation du site et apportera sa pierre à l’édifice dans la quête de repreneurs. Car la Région assure d’ores et déjà disposer de pistes. "Des discussions ont été engagées avec des entreprises de la Mecanic vallée, avec des start-up à fort potentiel industriel. Un travail sera également mené au niveau international pour sourcer des entreprises industrielles à la recherche de sites d’implantation dans le Sud-Ouest européen."

Le site disponible entre 2027 et 2030

Avec un bémol tout de même, le site ne sera pas disponible avant 2027. C’est en tout cas ce qu’avance l’État dans son dossier des sites "clés en main", positionnant l’usine de la SAM dans un horizon 2027-2030. De quoi créer de l’espoir, alors que la liquidation judiciaire de la fonderie survenue en novembre 2021, et le combat social qui l’a précédée, sont encore dans toutes les têtes.