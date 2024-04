"Attendue et indispensable" : alors que la Région finalise le rachat de la Sam, le président du Ceser s'inquiète de l'avenir de Bosch

Mercredi 17 avril, la Région Occitanie a annoncé être en train de finaliser l’achat du site de l’ancienne SAM à Viviez. Le président du Ceser, Jean-Louis Chauzy s’inquiète de l’avenir de Bosch à Rodez, dont pourrait dépendre le futur du secteur automobile de la Mécanic Vallée.

"Une étape attendue et indispensable." C’est par ces mots que le président du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) Jean-Louis Chauzy a réagi et décrit jeudi 18 avril dans un communiqué de presse la signature du compromis de vente par la Région pour l’acquisition du site de l’ancienne Société aveyronnaise de métallurgie (Sam) de Viviez. Une réjouissance à laquelle ce dernier ajoute un "mais", alors que la filière hydrogène du site Bosch de Rodez est menacée.

Bosch, où la survie de la filière automobile de la Mécanic Vallée

"Cela ne saurait faire oublier trois leçons", explique le président du CESER, en pointant "le miroir aux alouettes des repreneurs chinois", "la mutation de la filière automobile à marche forcée sans étude d’impact pour passer du moteur thermique au moteur électrique", avec "des dizaines de milliers d’emplois perdus dans les fonderies" et "le travail des agences de Région en bonne intelligence avec l’État [qui] est aujourd’hui une condition de la réussite de l’atterrissage de projets de production industrielle".

Dans ce contexte, Jean-Louis Chauzy, qui milite pour la venue du ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie, Roland Lescure, appelle une nouvelle fois Bosch à respecter ses engagements, sans quoi "la filière automobile de la Mécanic Vallée qui occupait 3 000 emplois jusqu’au 31 décembre 2005, 2 000 en avril 2018, pourrait finir à zéro emploi en 2030".