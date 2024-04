Rachat de l’ancien site de la SAM à Viviez : "Une excellente nouvelle" pour le maire Jean-Louis Denoit

La région Occitanie a signé le 10 avril un compromis de vente pour le rachat de l’ancien site industriel de la SAM, terrain d’une lutte sociale, redonne des raisons d’espérer au territoire, tout juste deux ans après la fin de 153 jours d’occupation de l’usine par les salariés. La réaction du maire de Viviez, Jean-Louis Denoit.

La présidente de la région Occitanie Carole Delga avait espéré finaliser le rachat de l’ancien site de la SAM de Viviez avant la fin de l’année 2023, puis avait promis que ce rachat serait "acté en 2024". Promesse tenue, ou en voie de l’être, avec le compromis de vente pour le rachat du site signé ce mercredi 10 avril, et dans la foulée sa labellisation "Sites clés en main France 2030".

Le tribunal de commerce de Toulouse avait prononcé la cessation de son activité et sa liquidation judiciaire le 26 novembre 2021, ce qui avait entraîné l’occupation de l’usine par 200 de ses 333 anciens salariés, une longue occupation jusqu’au 25 avril 2022.

Après la lutte sociale et judiciaire, la déception, l’espoir renaît donc pour ce territoire industriel aveyronnais. "Pour nous c’est une excellente nouvelle, commente en substance Jean-Louis Denoit, le maire de Viviez. C’est l’espoir qu’on ait un nouveau acquéreur pour ce terrain et qu’il retrouve une activité. Et faire partie des 6 entreprises retenues sur la région pour être un site "clé en main", c’est quand même positif. Mais ça a été compliqué d’arriver jusque là".

"Si en 2026…"

L’heure est à l’optimisme donc pour Jean-Louis Denoit, même si ce n’est encore qu’un compromis de vente, et qu’avant que le site ne retrouve une activité, même partielle, il faudra du temps. "Il y a du travail à faire sur place, il y a 6 hectares, ce n’est pas un site neuf, il a 50 à 60 ans de vie. Il faudra détruire des choses, en construire d’autres…"

Mais pour le maire de Viviez, l’espoir est à nouveau permis pour l’ancien site industriel : "Si en 2026 une entreprise peut rentrer dedans… Même une entreprise de 20 salariés, on ne pense plus à une entreprise de 500 personnes, à moins d’une surprise… Mais la France est un pays de surprises."