Saint-Martin-de-Lenne. Belle réussite de la première édition sur la mobilité douce

Les six associations du film "Virage vers le futur", (l’association Canopée, les cyclos motivés12, l’auberge espalionne, le labo d’aqui, INV), les deux PNR (Aubrac et Grands Causses) et l’Agence de Mobilité Lozérienne, peuvent être satisfaites de ce premier numéro de la "belle virée".

Toute la journée de ce samedi, le matin à Saint-Geniez et l’après-midi à Saint-Martin-de-Lenne, le public nombreux, a pu essayer six véhicules innovants électriques, et divers types de vélos à assistance électrique, sur un parcours. Caractéristiques de cette flotte de véhicules, être léger et donc peu impactant en ressources et en besoin en énergie, tout en permettant de se déplacer au quotidien. Les questions furent nombreuses, vitesse, fiabilité, sécurité, coût. L’après-midi, dans la salle des fêtes du village, plusieurs ateliers participatifs permettaient d’appréhender les enjeux du réchauffement climatique et les solutions pour changer nos comportements.

Quatre ateliers très suivis et animés, et à l’extérieur les sulkys de Mickaël et Swannie ont enchanté les enfants.

Le soir musique avec Zico Duo et repas avec la ferme de Mayrinhac, plus de cinquante spectateurs, assistaient ensuite à la projection du film "Virage vers le futur", et ont pu débattre de la place de voiture la dans nos vies et des solutions concrètes pour qu’elle soit moins impactantes sur le climat.