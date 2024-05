Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. "La belle virée" a fait un passage remarqué dans la cité marmotte

C’est par un temps pluvieux que s’est déroulée samedi dernier, la première édition de la journée de la mobilité douce "La belle virée". Elle a été organisée par l’association Adoc, en partenariat avec les six associations du film "Virage vers le futur", les deux PNR (Aubrac et Grands Causses), l’Agence de mobilité lozérienne, communauté de communes des Causses à l’Aubrac, les communes de Saint-Geniez-d’Olt et de Saint-Martin-de-Lenne.

Son objectif est de proposer aux habitants, différents modes de mobilité douce en milieu rural et de les découvrir.

Toute la matinée, jour de marché hebdomadaire, de nombreuses personnes sont venues sur le stand des associations. Elles ont pu essayer et échanger sur les caractéristiques des véhicules présentés à cette occasion qui, de par leur conception peu impactante, en ressources, en besoin en énergie et peu polluants, permettent de se déplacer au quotidien.

Les questions furent nombreuses, vitesse, fiabilité, sécurité, coût.

Une matinée de découverte autour de la mobilité douce !