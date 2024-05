Soulages-Bonneval. Une journée de bénévolat sous la pluie

Samedi, c’est une météo clémente qui s’est présentée pour l’opération ménage de printemps du village.

Une vingtaine de bénévoles se sont retrouvés tôt le matin chez Martine, pour la composition des équipes et le partage des tâches, tonte des espaces vert, élagage, nettoyage du clocher et du four communal, ainsi qu’une mise à neuve du parquet de la salle des fêtes.

Ces opérations de bénévolat qui se déroulent à l’automne et au printemps, sont vecteur de lien social et de partage. Ces journées sont des économies non négligeables pour la commune.

Afin de les remercier pour leur implication, le maire Lionel Pigot, les convia à partager un repas chez Marie-Hélène.

Rien de mieux pour la digestion que de se remettre au travail ensuite. Les bénévoles plus motivés que jamais ont repris leurs occupations entre de mini-averses.