Soulages-Bonneval. Le club de football s’étoffe avec des vétérans

Le club de football soulageois s’est étoffé avec la composition d’une toute nouvelle équipe de joueurs, faisant suite à une demande très forte des habitants et des personnes du canton, voulant rejoindre le dynamique club dans lequel les joueurs ont vraiment l’esprit d’équipe.

Ces nouveaux footballeurs, les vétérans (plus de 35 ans) composés d’une vingtaine de participants certains faisant partie de l’équipe senior, tous sont extrêmement motivés, ils se retrouvent le vendredi soir sur le stade pour les entraînements. Pour cette première année, six à sept rencontres interclubs sont prévues. Vendredi, ils ont joué contre leurs homologues de Saint-Côme-d’Olt. À l’issue du match, les visiteurs ont gagné 4-2. Pour réconforter tout ce petit monde, Roger, le coach, leur a servi un copieux repas qui a été partagé dans une ambiance amicale et joyeuse. On retrouvera le club en mai pour une matinée tripous. Bonne continuation à ces sympathiques footballeurs.