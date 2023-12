Soulages-Bonneval. Au spectacle de fin d’année de l’école du village à la salle des fêtes

Pour le dernier jour d’école avant les vacances, l’association des parents d’élèves et l’équipe pédagogique ont accueilli un public enthousiaste à la salle des fêtes décorée avec soin.

Pour célébrer Noël, Coralie et Loulou, ont imaginé une chorégraphie où alternaient chants et poèmes qu’elles avaient travaillés en classe avec les enfants. Parents et amis ont découvert les talents de leurs chers petits et grands. Outre le public, un invité de choix était là avec sa hotte bien remplie, et la pression est montée pour les artistes en herbe qui ont montré leur plaisir d’être sur scène. Sous de fervents applaudissements, ils ont salué le public avant de rejoindre le père Noël pour la distribution des cadeaux. Aidé par les mamans, le vieil homme a appelé chaque enfant pour lui remettre un paquet à son nom. Les enfants ont également été gâtés par la municipalité, c’est peu dire qu’ils étaient aux anges. Après une séance photos avec les enfants, l’invité coquin a réclamé un cliché entouré des mamans.

Dans un joyeux capharnaüm tous se sont régalés des mets préparés par les parents, dans une ambiance festive.