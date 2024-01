Soulages-Bonneval. Carton plein pour le quine des footballeurs

Le club de football avait organisé, récemment, une soirée ludique.

Après s’être installés autour des tables, les joueurs ont aligné cartons et jetons, tous et toutes prêts pour remporter un des superbes lots, mais surtout pour passer un moment agréable entre amis et voisins. Les retardataires ont dû s’installer sur le perron en haut de l’escalier.

Roméo et Alexandre au boulier, Roger, Francis et Christophe, pour vérifier les cartons annonçant la victoire. Après plusieurs quines, les joueurs ont pu se désaltérer à la buvette.

Le super gros lot de deux repas au restaurant Bras, a été remporté par la famille Baldy de Rives et bien d’autres furent récompensés avec de beaux lots.

Le club remercie chaleureusement les participants ainsi que toutes les personnes ayant donné un lot, et vous souhaite une très bonne année sportive 2024.

Une salle comble et de la convivialité ont fait de cette soirée un véritable succès.