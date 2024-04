Decazeville. Résultats décevants en doublette mixte pour le Bassin

Après des parcours intéressants voire performants lors des premiers championnats, les représentants du district ont marqué le pas au championnat de l’Aveyron en doublettes mixtes. Il faut remonter jusqu’en seizième de finale pour voir les derniers duos en lice, à savoir Adeline et Christophe Milon (Firmi) ainsi que Chantal Dorodzala et Patrice Pradayrol (Le Gua). Des résultats dommageables car cette compétition se déroulait à Montbazens et les supporters auraient été nombreux.

Au championnat départemental triplettes vétérans, qui s’est déroulé sur deux jeudis à St-Beauzely, signalons le parcours plus que correct du trio Didier Alvarez, Michel Hublau, Philippe Blondel (Penchot) qui est parvenu en quart de finale après avoir éliminé des prétendants au titre. Philippe Reclus, Michel Bruel, Jean-Claude Couderc (Firmi) et Guy Dol, Christian Madamour, Jacques Édouard (Drulhe) s’étaient également qualifiés pour cette phase finale mais ne sont pas sortis de poule.

Ce week-end, place au jeu provençal, à Bozouls, et mercredi 1er mai, ce sera le tour des éliminatoires du championnat de l’Aveyron triplettes promotion qui auront lieu à Agnac.