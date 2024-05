Decazeville. Coup double à la Mine à feuilles entre livres et agriculture

Réunir sur un même lieu la culture, à travers les livres et la musique, et l’agriculture, par le biais de producteurs locaux qui vendent leurs produits et expliquent leur méthode d’exploitation, telle était la mission que s’est donnée Moumini Ouedraogo, le patron de la librairie la Mine à feuilles, à Decazeville.

Avec le soutien de l’Amap, Association pour le maintien d’une agriculture paysanne, étaient présents des producteurs pastiers (pâtes, farine, etc.), d’agrumes, de plantes médicinales ainsi que des maraîchers, apportant leurs bons conseils pour manger mieux.

Musiciens et chanteurs ont généré d’autres bons moments, facilitant les échanges entre la librairie et les stands extérieurs, animant le quartier aussi. Les clients et curieux ont passé un agréable moment, placé sous le signe du partage et des rencontres.