Luc-la-Primaube. 225 joueurs aux éliminatoires tête-à-tête

Ce sont les licenciés de la Boule joyeuse lucoise, présidée par Laurent Mercadier, qui ont organisé l’éliminatoire tête-à-tête du District de Rodez au boulodrome de Calzins sur des aires de jeu parfaitement aménagées et tracées par les bénévoles du club. Ils furent 225 "rois du cochonnet" à se faire un plaisir de venir s’adonner à leur sport favori, étudier le terrain, calculer, pointer, donner de l’effet à la boule, tirer. Tout s’est bien déroulé dans une ambiance amicale et conviviale sous un ciel azur. Les traditionnels concours amicaux à la mêlée en trois parties, organisés par la Boule joyeuse lucoise le vendredi soir, place de l’Église à Luc, ont repris vendredi dernier. Des concours ouverts à tous les licenciés du club mais aussi à tous les Lucois et habitants des villages voisins ainsi qu’aux enfants à partir de 10 ans.