Espalion. La doublette mixte Théry et Malgouyres sur la 2e marche

Les Espalionnais Romane Malgouyres et Dorian Théry ont réalisé une excellente performance en atteignant la finale départementale de pétanque en doublette mixte.

Le week-end dernier, à Montbazens, les Espalionnais Romane Malgouyres et Dorian Théry qui comptaient parmi les favoris, ont assumé leur statut en prenant la deuxième place. Ils se sont qualifiés pour le championnat régional qui se jouera samedi 18 mai, à Marvejols.

Sur les six équipes du district, deux seulement sont sorties de poule. Christelle Barbance et Romain Terrisse (Sainte-Geneviève), ont perdu après poule contre Anne Gélis (Rieupeyroux).

Les Espalionnais, quant à eux, ont battu successivement Valérie Bories (Creissels), Marie Rodenas (Réquista), Laurence Condamines (Montlaur), et Sophie Fournié (Creissels). En finale, où ils ont eu trois boules de gagne, ils se sont inclinés par la plus petite marge 12 à 13, contre Jennifer Boutonnet et Yannick Bors (Creissels). Une performance de choix, mais aussi un peu de frustration pour Dorian Théry qui en quatre ans, a perdu trois fois en finale de cette compétition.

Dimanche, sur le même site, Marius Barre (Espalion) a perdu en quart de finale du tête à tête junior contre Angy Champion (PJ Millau), après être sorti de poule et avoir gagné contre Lucas Lutran (Sévérac).

Vétérans

Au championnat triplette vétéran à Saint-Beauzély, l’équipe Bruno Beluffi, Joël Fiaschi, Jean-Marc Ginestet, a réalisé un excellent parcours. Après être sortie de poule, elle a battu Frédéric Héry (Quatre-Saisons), avant de s’incliner en demi-finale contre le futur champion Dominique Souyri (Sébazac).

Prochains championnats

La finale départementale de jeu provençal en triplette aura lieu samedi 27 et dimanche 28 avril à Bozouls.

Le district sera représenté par six équipes de Sainte-Geneviève (2), d’Espalion (2), de Saint-Geniez-d’Olt (1) et de Saint-Côme-d’Olt (1) y participeront.

Quelques jours plus tard, mercredi 1er mai, se dérouleront à Sainte-Geneviève, les éliminatoires triplette promotion qui qualifieront sept équipes pour la finale départementale des samedi 4 et dimanche 5 mai à Laissac. 44 équipes de Sainte-Geneviève (11), d’Espalion (8), de P. Carladez (6), de Saint-Côme-d’Olt (6), de Saint-Geniez-d’Olt (4), de Villecomtal (3), du Nayrac (2) et de Bozouls (2) seront présentes.

Les espalionnais Romane Malgouyres et Dorian Théry sont montés sur la deuxième marche du podium.