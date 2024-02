Disparition d'Audrey Baltrons en Aveyron : un an après, l'affaire relancée par une plainte pour "enlèvement et séquestration" ?

La mère de famille aubinoise a disparu il y a un an. Les recherches depuis sont restées vaines. L'avocat de la famille de la disparue plaide pour que le dossier, toujours à l'instruction, soit relancé. Et envisage de déposer une plainte, cette fois contre X pour "enlèvement et séquestration".

"Qu’un corps disparaisse, on l’a déjà vu, même à côté de chez nous récemment dans une affaire médiatique... Mais qu’en plus d’un corps, une voiture se volatilise aussi, cela relève de l’extraordinaire !" Dans son bureau ruthénois, Me François-Xavier Berger, avocat expérimenté et même récemment décoré de la Légion d'honneur pour sa carrière, n'en démord pas : la disparition d'Audrey Baltrons, il y a un an, n'a pas livré tous ses secrets. Missionné par la famille de la disparue qu'il dit "toujours accablée", le conseil ne souhaite pas voir le dossier, toujours en instruction, se refermer. Et ce malgré le fait que les enquêteurs avaient affirmé que "la piste criminelle était écartée" il y a quelques mois... "Il n'y a toujours aucune preuve en ce sens", souligne l'avocat, qui ne s'interdit pas de déposer une plainte auprès d'une juge d'instruction du tribunal de Rodez, cette fois contre X pour des faits "d'enlèvement et de séquestration" afin que les investigations reprennent.

"Peux-tu aller chercher les enfants ?"

Audrey Baltrons, habitante d'Aubin, née en 1973, a été vue pour la dernière fois le 10 février 2023. C'était un vendredi. Comme à son habitude, après avoir déposé ses deux enfants au collège dans la matinée, elle se rend chez sa mère, à Firmi, pour prendre un café. "C'est pareil tous les vendredis", avait témoigné cette dernière, dans nos colonnes. Dans l'après-midi, elle reçoit un SMS de sa part. Il est écrit : "Peux-tu aller les chercher à l'école ?"

Le samedi passe, le dimanche aussi... aucune nouvelle.

Jusqu'au lundi 13 février. À 18h14 et à 18h15, la famille reçoit trois nouveaux SMS d'Audrey. Si leurs contenus n'ont pas été révélés, elle y demanderait qu’on "s'occupe des enfants"... Puis, plus rien de nouveau. Cette fois, Audrey Baltrons ne donnera plus signe de vie. Rapidement, un avis de recherche est lancé par le commissariat de police de Decazeville. Le procureur de la République, Nicolas Rigot-Muller, annonce qu'une procédure "est ouverte, en disparition inquiétante".

Sa trace est perdue dans le Vallon...

Les premières investigations font apparaître que la mère de famille aurait quitté le Bassin decazevillois, et plus précisément Auzits, vers 14 heures, lundi 13 février. Elle était à bord de son véhicule, une Dacia Logan de couleur blanche, immatriculée DL-558-NT. Son téléphone aurait ensuite borné jusqu'aux monts d'Aubrac, en passant par Salles-la-Source, Sébazac, Bozouls... Puis, elle serait ensuite redescendue vers le Vallon et Marcillac. C'est dans ce secteur que les enquêteurs perdent sa trace. "C'est vraiment comme si elle roulait sans but, sans savoir où aller", confiait son frère cadet, dans nos colonnes, en février dernier, tout en évoquant les derniers SMS de sa sœur comme "inquiétants, angoissants".

Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, les services d'enquête se sont d'ailleurs dirigés vers l'hypothèse d'un suicide. Selon nos informations, Audrey Baltrons, ancienne serveuse en reconversion pour devenir aide-soignante, séparée du père des enfants, présenterait une "personnalité fragile" et aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Le hic, c'est que malgré les recherches, notamment via un hélicoptère, ni son corps et ni sa voiture n'ont été retrouvés. Et sa famille comme son conseil, Me François-Xavier Berger, ont aujourd'hui de nombreux doutes. "Jamais, elle n'aurait laissé ses enfants comme cela", disent-ils. Avec l'espoir de voir les recherches reprendre. Et qu'enfin, une réponse leur soit apportée.