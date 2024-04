Marcillac-Vallon. Les bons conseils pour réussir la greffe du noyer

Les amateurs d’arbres fruitiers se sont retrouvés dans la bonne humeur chez Georgette et Gilbert Mestre, au hameau de Bougaunes. Dans la continuité des années passées, l’association des Croqueurs de pommes et Les amis du verger proposaient une initiation à la greffe du noyer selon la méthode "cantarelle", dite aussi "en sifflet", un partage de connaissance et de savoir-faire animé par Martin Mainguy et Gilbert Mestre. Entre deux dégustations de soleil, spécialité de la maison, les participants se sont familiarisés à la théorie et la pratique de cette technique particulière qui consiste à prélever un greffon sur un arbre producteur, à extraire les sifflets à partir de chaque bourgeon, et à les enfiler sur une tige porte-greffe. Certains sont repartis avec des greffons de noix marbot, un autre avec des noix stratifiées prêtes à être disséminées dans les haies de sa ferme… et tous avec le bon conseil de Gilbert : "Méfiez-vous, si vous y prenez goût, vous planterez des arbres partout !"