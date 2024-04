Marcillac-Vallon. Foot Vallon s’impose chez le leader

Première place en jeu pour les uns, maintien pour les autres, le match disputé samedi par Foot Vallon à St-Laurent/La Canourgue revêtait une importance capitale pour les deux équipes. Face au leader de la poule, Vallon attaque la partie tambour battant et sans complexe, multipliant les offensives et monopolisant le ballon. Une domination qui ne tarde pas à se concrétiser par un but de Sam Ginestet sur une passe parfaite de Jordan Artus. 1 à 0 à la pause. Au retour des vestiaires les locaux, beaucoup plus agressifs au pressing, prennent le match à leur compte. Malgré leurs nombreuses tentatives ils ne parviendront pas à faire plier Vallon qui va tenir le score jusqu’au coup de sifflet final. "C’est la victoire de la solidarité du collectif qui a fait preuve d’un gros mental" se félicite Éric Ginestet, heureux de l’issue de cette rencontre qui devrait assurer définitivement le maintien à son équipe en D2. Belles performances également pour l’équipe 2 qui gagne 2 à 1 à Kervallon contre Soulages-Bonneval (Maxime Zanetta et de Colin Bedos) et de l’équipe 3 qui s’impose facilement contre La Terrisse 5 à 1 (Yacouba X 3, Simon Rodier et Antonin Destruel).