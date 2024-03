VIDEO. Résolument rock : De Didier Super à Sidilarsen en passant par les kilts, le festival Esta Poulit va faire vibrer Auzits durant deux soirs

Voilà 11 ans que le festival Esta Poulit à Auzits fait parler de lui. Zoom sur les partenaires et les à-côtés et infos pratiques dus festival qui aura lieu durant deux jours les 19 et 20 avril.

En 2024, le festival Esta Poulit évolue et va prendre un tout nouveau visage. L’esprit du festival lui ne change pas : "Du rock français, du ska festif, ou encore des chansons occitanes un étonnant mélange le tout dans une ambiance familiale." Les groupes qui seront présents le vendredi 19 avril : Sidilarsen, Didier Super, Iphaze, Ambre. Les groupes qui animeront le samedi 20 avril : Celkilt, Monty Picon, Bob’s No Dead, et des surprises... Autour du festival Cette année, Esta Poulit aura lieu sur le stade municipal d’Auzits, sous un grand chapiteau qui devrait générer une ambiance encore plus festive. 60 bénévoles, de 15 à 63 ans, seront sur tous les fronts pour faire vivre au "max" cet événement convivial en milieu rural. Venez faire la fête au festival en toute sécurité, avec les bus-navettes gratuites depuis Rodez et Decazeville. Un camping éphémère et gratuit à moins de 600 mètres du festival sera proposé au festivaliers. En parallèle, spectacle de jonglerie, jeux en bois, peluches géantes, Esta Poulit c’est aussi pour les enfants. Billetterie sur festivalestapoulit.com ; vous pouvez également acheter vos places à la mairie d’Auzits, office de tourisme de Rignac et à l’Espace culturel Leclerc d’Onet-le-Château. Tarif : 18 € par soir ou 28 € pour le Pass Deux soirs. Pour les enfants de moins de 12 ans, le tarif est à 10 € (hors frais de location). Les partenaires Mais pour gérer un tel événement, il faut de l’argent et des aides. Les sponsors et soutiens du festival : l’Imprimerie du Bassin, la Brasserie de l’Aveyron, U Express de Rignac, mairie d’Auzits, Communauté de communes d’Auzits, Conseil départemental, Conseil régional, Crédit Agricole, hôtel du Parc, Védiaud Publicité, Groupama, Abeille Assurances, Verbus, Au faitout d’Auzits, le Paddock Bar, Ourson Diffusion, Ets Landes Palayret, CFTP, Domaine du Cros, Witek Maçonnerie, boucherie Mazars, Soga, Rosi Racing, WMBulding Solutions, CFM Radio, le Santana, Wenaew, LB Automobiles, garage Calmels, Juventin, SAS Ipauto, contrôle auto Ferreira.