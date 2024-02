Decazeville : le festival "Esta Poulit" annonce une 11e édition explosive !

Le festival Esta Poulit, manifestation musicale intergénérationnelle, revient à l’affiche d’Auzits les vendredi 19 et samedi 20 avril avec une 11e édition qui promet du lourd.

Après 10 années incroyables, le Festival Esta Poulit se transforme cette année et se déplace sur le stade municipal d’Auzits. Un chapiteau de cirque pouvant accueillir 1 000 spectateurs par soir sera installé et va offrir un décor encore plus festif et familial.

"Esta Poulit sous chapiteau de cirque, cela fait plusieurs années qu’on y réfléchit. Quand la mairie d’Auzits a validé le changement de lieu, on a foncé direct", témoignent avec excitation les organisateurs. Ils offrent encore une fois une programmation musicale de qualité, "il y en a vraiment pour tous les goûts".

Le festival Esta Poulit c’est aussi ça, des styles musicaux qui se mélangent, le tout dans une ambiance familiale et conviviale. Pas moins de 9 artistes vont se produire sur la toute nouvelle scène du festival, au cours de deux jours intenses.

Le programme

Auzits va accueillir notamment Celkilt avec une cornemuse épique et un violon espiègle teinté d’Irlande et de polka, Sidilarsen et leur métal électro qui sort les dents, Bob’s Not Dead ou Monty Picon, etc. Pour pimenter encore un peu plus cette 11e édition, les responsables d’Esta Poulit ont intégré un groupe mystère dans la programmation. Ce groupe, bien connu de la scène rock française, se produira dans le cadre du festival le vendredi 19 avril.

En contrepoint, Esta Poulit ce sont aussi de nombreuses animations pour les enfants et les adultes. D’autres sont en projet et des surprises attendront un public encore une fois espéré très nombreux. Un camping éphémère et gratuit à moins de 600 mètres du stade sera proposé aux festivaliers. Les navettes gratuites depuis Rodez et Decazeville seront également au rendez-vous.

La billetterie est déjà disponible sur le site internet du festival : www.festivalestapoulit.com