Salles-Curan. Au café Bellevue, entre jazz et blues

Après une première soirée pendant laquelle Anne-Marie et son fils Enzo se sont produits sur des airs de jazz, de blues et de gospels, Jean-Sébastien et Anne-Marie, les gérants du bar à vin musical le Bellevue ont proposé à leurs clients une parenthèse pleine de bonne humeur et de fantaisie avec Martin Garcia du groupe Berzinc.

Créé en 2015, Berzinc, composé de Martin Garcia et de Jérôme Krakowski, parcourt les routes du sud ouest revisitant chanson française et inédits. Un univers bien à eux aux influences cosmopolites, "un bazar de chansons bricolées" comme le dit Martin avec un sourire malicieux. Percussions artisanales, batterie aux pieds, guitare, dobro… il se définit comme un "homme-orchestre" qui aime avant tout partager son univers aux influences de folk et de blues américain.

Samedi, une cinquantaine de convives a pu, tout au long d’un repas gourmand, apprécier l’énergie et les ondes positives de Martin faisant de cette soirée un bon et beau moment de partage. Le dernier CD du groupe Berzinc 2 est en vente lors des concerts.

Contact au 06 12 89 10 09.