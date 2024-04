Salles-Curan. Joël Serin a rencontré ses lecteurs

Il est venu la semaine dernière, à Salles-Curan, accueilli par Kévin Goubert qui avait aménagé un espace salon au fond du magasin "Jeu fait un tabac".

Autour d’un café, les lecteurs, fidèles de la bibliothèque municipale et autres passionnés de lecture sont venus le rencontrer et discuter avec lui de son goût de l’écriture, inspiré par Jean Laroche, "le Pagnol aveyronnais" explique-t-il. Il a raconté son envie d’écrire, née de son métier de rédacteur lorsqu’il était secrétaire de mairie, puis directeur du Sieda. Il a parlé de son personnage central "Kémer", mélange de divers personnages côtoyés dans la vie de tous les jours. Les visiteurs ont pu apprécier l’agréable simplicité de Joël Serin et son réel plaisir à converser avec eux. Ses livres sont disponibles au tabac-journaux et à la bibliothèque municipale.