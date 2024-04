Salles-Curan. Plus de 1 000 points au scrabble !

Le club de scrabble de la MJC ne s’arrête jamais ! Tous les samedis après-midi, sous la houlette de Céline maître du jeu, une poignée de participantes vient faire chauffer les neurones pour trouver le mot qui rapporte le plus de points, et si possible en alignant les 7 lettres sur une case rouge. À la fin du jeu, on s’étonne du score atteint, parfois faible, parfois fort, comme ce samedi 20 avril où l’on a atteint les 1 014 points avec 6 scrabbles dont un à 72 points et un "replâtrage" à 114 points ! Il fallait fêter cette belle prouesse, et le bar à vin Le Bellevue… C’était juste à côté !