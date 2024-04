Salles-Curan. Un conte musical pour le centre aéré

Pour sa dernière journée de vacances, le centre aéré recevait, vendredi matin, les conteurs de la bibliothèque, Brigitte et Yves Coupé, qui, accompagnés de Lucie Raynal, leur avaient préparé un conte musical. En effet Lucie, stagiaire à la bibliothèque et musicienne, était venue avec son accordéon.

Tandis que Brigitte racontait l’histoire, elle jouait quelques morceaux de musique pour ponctuer les différentes émotions du Loup : colère, excitation, joie, tristesse, se traduisaient par La Ballade irlandaise, Oh When the Saints, La Montagnarde, Un homme debout… et les enfants, l’un après l’autre, mimaient les sentiments, ce qui faisait bien rire les petits copains.

Pour conclure ces histoires de loups, Lucie amorçait la chanson Promenons nous dans les bois, reprise avec entrain par tous les enfants tant la participation et l’excitation allaient crescendo. Pour remercier Lucie de son accompagnement, ils lui ont offert un masque de loup, entièrement dédicacé par tout le groupe.

L’après-midi, Laure la directrice, Marie l’animatrice permanente, et les stagiaires du centre, Lorenza qui prépare son BAFA et Leela qui prépare le CAP petite enfance, envisageaient de préparer avec les enfants un goûter pour recevoir les parents autour de bonbons, chocolat fondu, tisanes, verrines de fromage blanc et compotes.

Prochaines animations

Les prochaines animations prévues pour juillet sont des stages de pêche, de danse, une rencontre sportive inter-centres à Réquista sur le thème des jeux olympiques, Cap Mômes à Espalion. En août, une sortie à Accroparc à Aguessac est programmée.

Pour toute nouvelle inscription ou renseignements, contacter par mail al.sallescuran@famillesrurales.org