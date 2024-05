L'Aveyron sucré ou salé, mais local : Le Gault et Millau se délecte des spécialités du Fournil de Rignac

La boulangerie a failli disparaître, mais finalement s'est réinventé et s'impose au plus haut niveau.

" La découverte d’un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d’une étoile." Ces propos tenus par Jean-Anthelme Brillat-savarin, un magistrat français et gastronome réputé qui aimait la bonne chère peuvent se vérifier au Fournil de Rignac. Après trois échecs successifs de repreneurs, Gérard et Muriel Vacquier ont rouvert depuis 4 ans l’ancienne maison Bancal aujourd’hui appelée Fournil de Rignac au 21 rue de la promenade et viennent d’obtenir une belle récompense. " Merci à Gault & Millau de nous avoir sélectionnés, c’est une récompense pour Romain notre boulanger, pour Mathieu notre pâtissier et nos deux apprentis Aelys et Léo. Merci à Urielle notre vendeuse qui nous a quittés pour d’autres projets et à notre nouvelle vendeuse Marjolaine", a confié Muriel pour qui "toute l’équipe veut continuer à satisfaire la clientèle".

Référencé dans le guide Gault et Millau

Le fait maison et les produits locaux sont à l’honneur à l’image de la farine produite par un minotier de la région. En vitrine, des spécialités aveyronnaises telles que les échaudés, les fouaces, les rissoles, des divers pains spéciaux, des pâtisseries revisitées et un coin snacking version gourmet avec café, burger maison, fougasses déclinées selon les envies et les saisons : "C’est une bonne adresse pour une pause sucrée ou salée", déclarent les fidèles clients.

Pas étonnant que les boulangers rignacois aient gagné leur inscription parmi les 215 artisans, les 165 villes, les 83 hôtels et les 320 restaurants référencés dans le Gault & Millau de la région Occitanie-Andorre, le célèbre guide gastronomique français et obtenu la possibilité d’afficher sur la devanture de leur magasin : " Votre artisan est annonceur dans le Gault & Millau Occitanie."

Une référence pour le village et un plus pour le commerce local !