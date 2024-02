Disparition de Lina : pourquoi la mère de l'adolescente va s'exprimer ce vendredi, après s'être entretenue avec les juges d'instruction ?

La maman de l'adolescente va s'exprimer face à la presse, avec son avocat, quatre mois après la disparition de Lina.

Cela fait maintenant plus de quatre mois que Lina, une adolescente de 15 ans, est portée disparue. Le 23 septembre 2023, elle marchait le long de la route départementale 350 pour se rendre à la gare de Saint-Blaaise-la-Roche (Bas-Rhin), en fin de matinée. Elle n'est jamais arrivée à destination.

Jeudi 1er février 2024, les regards se sont tournés vers sa mère, Fanny Groll, qui a été entendue à partir de 9h15 au palais de justice de Strasbourg par deux juges d'instruction, en présence de son avocat Me Matthieu Airoldi. Selon le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace, la mère de Lina aurait été reçue à sa demande.

La maman de l'adolescente disparue a quitté le tribunal judiciaire vers 11 heures, sans s'exprimer devant les caméras qui l'attendaient. Son avocat a cependant annoncé qu'une conférence de presse se tiendra vendredi 2 février, dans l'après-midi, à la maison de l'ordre des avocats.

"Un contact avec les juges d'instruction, après quatre mois"

"Vous êtes nombreux à vous poser des questions et à nous interroger sur cette affaire", s'est exprimé ce jeudi Me Airoldi. Ces questions pourront être posées directement à la mère de la disparue et son avocat vendredi concernant le déroulé de l'audition avec les juges d'instruction et le sentiment de Fanny Groll.

"L'attente de cette audition, c'était que Madame Groll ait enfin un contact avec les juges d'instruction, au bout de quatre mois. Qu'elle puisse exprimer sa frustration de ne pas être mis au courant des avancées de l'enquête et pouvoir avoir un espace de discussion avec les magistrats instructeurs. Et qu'elle puisse également leur donner son ressenti, ses intuitions à elle".

En revanche, cette conférence de presse ne révélera en aucun cas les avancements de l'enquête concernant la disparition de Lina. "Sur le fond de l'enquête, nous ne communiquerons pas", clarifie Me Airoldi.

Ces pistes qui pourraient relancer l'enquête

De nombreuses interrogations se posent toujours, quatre mois après la disparition de la jeune fille. Les Dernières Nouvelles d'Alsace révélaient plus tôt ce mois de janvier qu'une plainte datant de 2022 pour viol, déposé par Lina lorsqu'elle était âgée de 14 ans, avait refait surface dans l'enquête. L'affaire avait été classée sans suite à l'époque, mais le parquet a déclaré "qu'une nouvelle étude juridique de la procédure a été effectuée".

Un homme âgé de 20 ans pourrait toujours être recherché par les enquêteurs. Des parents d'une fille scolarisée au collège Frison-Roche de la Broque ont reçu des mails cherchant à en savoir plus sur le suspect. Un premier message demandait le 15 janvier si leur fille avait déjà "discuté ou rencontré un homme d'environ 20 ans dans une aire de jeux courant septembre 2023". Les enquêteurs s'intéresseraient à un potentiel prédateur sexuel qui serait '"arrivé puis reparti à bord d'une Clio grise".

De nouveaux mails ont été envoyés aux parents de filles d'autres établissements, fin janvier.