Disparition de Lina : sans nouvelle de l'adolescente depuis quatre mois, pourquoi l'affaire prend-elle une nouvelle tournure ?

Alors que Lina, l’adolescente de 15 ans disparue le 23 septembre 2023 dans le Bas-Rhin, n’a toujours pas donné de nouvelles, sa plainte déposée en mai 2022 et ayant donné lieu à une procédure clôturée au printemps 2023 prend une nouvelle tournure.

Dans un communiqué publié ce lundi 5 février 2023, le parquet de Strasbourg a fait savoir qu’une information judiciaire du chef de viol commis sur mineure de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans a été ouverte. Cela fait suite à la plainte déposée par Lina, disparue depuis le 23 septembre dans le Bas-Rhin, en mai 2022, relate France bleu.

L'enquête sur le viol de Lina est donc relancée. L'adolescente de 15 ans a disparu le 23 septembre 2023 sur le chemin entre sa maison près de Plaine et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin. Un an et demi avant sa disparition, en mai 2022, la jeune fille avait déposé plainte pour viol en réunion.

Une plainte qui "n'a pas permis de suffisamment caractériser les faits"

Selon la procureure de Saverne Aline Clérot, à l’époque, "cette plainte a donné lieu à une enquête à l'issue de laquelle une première analyse juridique a été effectuée. Celle-ci n'a pas permis de suffisamment caractériser les faits"

La procédure avait été clôturée au printemps 2023, sans poursuite. Réexaminée par la procureure de la République de Saverne, elle s'en est dessaisie au profit du parquet de Strasbourg ce mardi 30 janvier.

Deux hommes majeurs avaient reconnu des relations sexuelles, tout en affirmant qu'il s'agissait de rapports consentis. Cependant, "dès l'ouverture de l'enquête en disparition inquiétante de Lina, ces informations ont été immédiatement communiquées et exploitées par les enquêteurs", avait ajouté la magistrate, rapporte le quotidien "Les dernières Nouvelles d’Alsace" site CNEWS.

Une plainte "mal traitée"

Le parquet de Strasbourg précise dans son communiqué que cette information est "sans lien et distincte de celle actuellement ouverte des chefs d'enlèvement et de séquestration criminelle".

Lors d'une conférence de presse organisée vendredi 2 février 2024, l'avocat de la mère de Lina a estimé que cette plainte avait été "mal traitée". Me Matthieu Airoldi a expliqué "ne pas comprendre la façon dont ce dossier a été traité par le parquet de Saverne".

Son avocat a également souligné que les parents de Lina "n'ont pas été informés du classement sans suite" de cette plainte.