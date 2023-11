Affaire Delphine Jubillar : son mari Cédric devrait bien être jugé pour meurtre devant la cour d'assises du Tarn

Il était en détention provisoire depuis juin 2021, après la disparition de la jeune femme de 33 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn.

Pour elles, les éléments le mettant en cause sont largement suffisants pour affirmer que "Cédric Jubillar est l'auteur du meurtre de son épouse", cite Midi Libre. Pour les magistrates juges d'instruction du dossier on t décidé que le mari de Delphine Jubillar, disparue de son domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn) dans la nuit du 15 décembre 2020, serait jugé pour le meurtre de sa femme, dans une ordonnance de mise en accusation datée de ce mardi 20 novembre dont Le Parisien a eu connaissance. Elles ont décidé de son renvoi devant cour d'assises du Tarn, où le procès pourrait avoir lieu à l'automne 2024.

Pour Audrey Assemat et Coralyne Chartier, les deux magistrates, "les thèses d'un départ volontaire, d'un suicide, d'un accident ou d'un enlèvement doivent être écartées" dans cette affaire. Elles chargent en outre Cédric Jubillar, dépeint comme "impulsif et violent", estimant que celui-ci "n'a cessé de mentir lors de l'information judiciaire, d'éluder les questions gênantes ou encore de modifier ses versions des faits". Elles affirment qu'il y a assez d'éléments concordants pour le mettre en cause.

Le 3 novembre 2023, le parquet de Toulouse avait déjà requis la mise en accusation de Cédric jubillar.

Selon Midi Libre, "les avocats de Cédric Jubillar disposent désormais d’un délai de dix jours pour faire appel de ce renvoi devant la cour d’assises".